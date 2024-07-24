Свыше 16 тыс жителей Каширы прошли диспансеризацию с начала этого года

Более 16 тысяч жителей Каширы прошли диспансеризацию с начала текущего года, передает пресс-служба администрации городского округа.

Если у пациента выявляют какие-то патологии, то терапевт направляет на второй этап диспансеризации. Приглашение на дополнительное обследование придет на госуслуги или по номеру телефона свяжутся из поликлиники. Второй этап диспансеризации прошли 4411 каширян.

В 2024 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годах, а также все жители старше 40 лет. Уже на первом этапе обследования можно определить, есть ли у человека риск скрытых заболеваний или признаки хронических неинфекционных болезней.

С начала 2024 года диспансеризацию в городском округе Кашира прошли уже 16382 человек. Также эту процедуру можно пройти в Городском парке Каширы-2 без предварительной записи, каждое воскресенье с 10:00 до 16:00. Это удобное решение для тех, кто не может выделить время на посещение поликлиники в будние дни.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на обследование можно также на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru или по телефону: 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.