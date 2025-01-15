Свыше 16 тыс малоинвазивных операций провели в Люберцах в 2024 году

Более 16 тысяч малоинвазивных операций выполнили хирурги Люберецкой областной больницы в 2024 году. Малоинвазивные операции выполняются через проколы, кровеносные сосуды или естественные отверстия в организме человека. Благодаря щадящим методикам быстрее происходит регенерация тканей и восстановление пациентов, меньше послеоперационных осложнений, сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Люберецкие хирурги все чаще прибегают к методике проведения малоинвазивных операций. За год в Люберецкой областной больнице выполнили более 16 тысяч малоинвазивных операций. Больше всего их было проведено в офтальмологическом отделении, 98% от всех оперативных вмешательств, выполняемых в этом отделении. Более 70% процентов в хирургии и урологии, порядка 50% в гинекологии и сосудистой хирурги. Это стало возможным благодаря оснащению Люберецкой областной больницы современным эндоскопическим оборудованием», — отметил заместитель главного врача по хирургической помощи Люберецкой областной больницы Михаил Зотин.

Для сравнения, если раньше после удаления аппендицита восстановление пациента в стационаре занимало до семи дней, то теперь максимум двое суток. Фактически через три дня человек уже может войти в обычный ритм жизни и приступить к работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.