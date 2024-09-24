Свыше 16 тыс человек сделали прививку от гриппа в Солнечногорске

С начала прививочной кампании в городском округе Солнечногорск вакцинацию от гриппа прошли уже 9064 взрослых и 7249 детей. Вакцинация проходит в детских садах, школах и на предприятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также жители округа могут поставить вакцину своему ребенку в Солнечногорской детской поликлинике. Для этого необходимо записаться в 212 кабинет либо к участковому врачу-педиатру. В этот же день после осмотра дети проходят в 211 кабинет на саму вакцинацию. Привиться можно по будням с 8:00 до 18:00.

«Вакцинация — самый простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезни. Чтобы избежать всплеска заболеваемости ОРВИ, рекомендуем солнечногорцам позаботиться о здоровье своих детей уже сейчас и своевременно пройти вакцинацию против гриппа», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Детям с 3 лет и взрослым прививка ставится однократно по 0,5 мл. Детям с 6 месяцев до 3 лет вакцина ставится двукратно с разницей 1 месяц по 0,25 мл.

«Противопоказанием для прививки от гриппа является аллергия на куриный белок. Также период острого респираторного заболевания или обострение любой хронической болезни является противопоказанием для вакцинации», — рассказала заведующая детской поликлиникой Светлана Кокорина.

После вакцинации формируется высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В, антитела появляются через 8-10 дней, а иммунитет сохраняется до 12 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.