Свыше 150 выездных акций провел Московский областной центр крови с января

Сегодня отмечается Всемирный день донора крови. С начала этого года Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря неравнодушным людям, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров. В ходе таких мероприятий более 8,2 тыс. человек стали донорами», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Кровь и ее компоненты нужны людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови Московской области можно на сайте. Задать вопросы можно по телефону координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.