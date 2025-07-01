Свыше 1,4 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

В прошедшие выходные жители Подмосковья могли проверить своездоровье, не посещая поликлинику. Акция «Проверь здоровье в парке» прошла в 39 городских округах Подмосковья, в том числе в Балашихе, Королеве, Лобне, Можайске, Реутове, Чехове и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Традиционно летом наши врачи в выходные дни работают в парках Подмосковья, чтобы все желающие старше 18 лет могли проверить важные показатели здоровья. Это особенно удобно для тех, кто по каким-то причинам не может прийти в поликлинику в будние дни. В минувшие выходные такой возможностью воспользовались 885 человек, а всего с начала лета — более 1,4 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Участники акции смогли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.