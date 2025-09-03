Свыше 13,3 тыс женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи

В Московской области женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Так, с начала года такой возможностью воспользовались более 13,3 тыс. женщин, из них у 72 была выявлена онкология, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наиболее эффективно поддаются лечению заболевания, которые были выявлены на ранней стадии. Важно ответственно относится к своему здоровью, поэтому в регионе для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографическое исследование. Для определения дальнейшей тактики лечения они были направлены на более углубленную диагностику», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет. Записаться на исследование можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по тел.122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.