Свыше 1,3 тыс жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках в выходные

В минувшие выходные жители Подмосковья могли проверить свое здоровье в парках. Бригады врачей работали в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Лобне, Наро-Фоминске, Рузе, Шатуре и др. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Благодаря такой акции, все желающие могут проверить свое здоровье на свежем воздухе без посещения поликлиники. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались более 1,3 тыс. человек, а с начала лета уже почти 3,3 тыс. человек прошли диагностику», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.