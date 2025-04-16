Свыше 1,3 тыс жителей Балашихи проверили здоровье в ФАПах с начала года
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Фельдшерско-акушерские пункты Балашихи остаются востребованным звеном первичной медицинской помощи. С начала года 1 357 человек воспользовались возможностью проверить свое здоровье в ФАПах городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В ФАПах жители могут пройти профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризации. При необходимости фельдшер проведёт первичный осмотр и направит на углубленное обследование к профильным специалистам.
В фельдшерско-акушерских пунктах также доступна вакцинация и получение льготных лекарственных препаратов для граждан Балашихи.
Как записаться на проверку здоровья в ФАП:
Обратиться непосредственно в медицинское учреждение, предоставив паспорт и полис ОМС.
- Позвонить по единому номеру 122.
- Воспользоваться чат-ботом по ссылке.
- Записаться через портал «Здоровье».
В настоящее время в Балашихе функционируют два фельдшерско-акушерских пункта.
В Балашихе работают два фельдшерско-акушерских пункта: стационарный — в деревне Соболиха, улица Красная Горка, дом 39, и передвижной — места дислокации на ближайшие два дня:
- 17.04 — деревня Полтево, стр. 42 с 8:00 до 14:00.
- 18.04 — микрорайон ЦОВБ, дом 14 с 8:00 до 14:00.
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По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.