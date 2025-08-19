Свыше 1,3 тыс педиатров Подмосковья прошли тренинги по профилактике профвыгорания

В Московской области для педиатров государственных учреждений здравоохранения проходят психологические тренинги. Они направлены на профилактику профессионального и эмоционального выгорания, развитие эмоционального интеллекта и навыков бесконфликтного общения с пациентами, также занятия включают в себя арт-терапию для восстановления внутренних ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье с 2022 года проводятся психологические тренинги для педиатров. Это позволяет предотвращать профессиональное и эмоциональное выгорание у врачей. Всего с начала года специалисты провели 140 психологических тренингов, участие в которых приняли более 1,3 тыс. медиков», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Тренинги проводят специалисты НИКИ детства, они включают в себя как очные, так и дистанционные занятия, а также индивидуальные консультации с психологом. Более подробно о психологической поддержке для врачей можно узнать на портале Здоровье. Детство в разделе для специалистов (необходима регистрация).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.