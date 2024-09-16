Свыше 125 детей с сахарным диабетом получили консультации психологов Подмосковья

Юные пациенты отделения эндокринологии НИКИ детства с диабетом 1 типа, а также их семьи получают консультации психологов в рамках проекта института «Семейная школа сахарного диабета», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Цель проекта — помощь тем семьям, кто впервые столкнулся с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет и тем, чьи дети с уже поставленным диагнозом диабет 1 типа экстренно попадают в больницу из-за неумения или нежелания контролировать уровень глюкозы.

«Наша миссия поддержать семьи в сложной ситуации, когда ребенку поставлен диагноз диабет 1 типа, а также те семьи, чьи дети постоянно попадают в лечебное учреждение с кетоацидозом или обострением сопутствующих заболеваний. Дело в том, что диабет требует постоянного контроля состояния и питания, требует изменения режима жизни всей семьи. Ответственность за состояние болеющего ребенка ложится на плечи родителей и справляются с этим не все. Поэтому нам важно поддержать и помочь. На данный момент консультации получили свыше 125 детей и их родителей», — отметила клинический психолог НИКИ детства Лилит Киракосян.

Любая эндокринная патология, подчеркнула специалист, часто завязана на психоэмоциональном состоянии. И в половине случаев дебюту детского диабета предшествует стрессовая ситуация, эпизоды психологического и физического насилия в семье, частые скандалы, алкогольная зависимость у родителей.

«Также особо уязвимая категория пациентов, которой нужна помощь психологов — это подростки. Нежелание мириться с новыми обстоятельствами, строгой диетой, бунтарское поведение и отрицание новых правил часто приводят их больницу в тяжелых состояниях гипо- и гипергликемии. Психологическое сопровождение семей мы начинаем при поступлении ребенка в отделение эндокринологии НИКИ детства, продолжаем на всём этапе лечения, затем, после выписки еще полгода курируем семью. Это дает родителям возможность принять диагноз, научиться с ним жить и строго контролировать заболевание», — заключила Лилит Киракосян.

Важный социальный проект «Семейная школа сахарного диабета» был запущен в НИКИ детства в феврале 2023 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.