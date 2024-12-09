Свыше 12 тыс жителей Дмитровского округа прошли репродуктивную диспансеризацию

В Дмитровском округе жителям от 18 до 49 лет доступна репродуктивная диспансеризация. Всего с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли 12 084 человека, из них две трети — женщины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках такого обследования женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация уролога, при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«Причин ухудшения репродуктивного здоровья много. Это и образ жизни — малоподвижность, вредные привычки, стресс, и различные вовремя не обнаруженные и не вылеченные инфекции, а иногда и врожденные патологии. Причем многие такие недуги никак себя не проявляют. Оба партнера считают, что здоровы, а с ребенком не получается. Чтобы помочь паре найти эту самую причину, проводится репродуктивная диспансеризация. Прохождение такого профосмотра поможет сделать первый шаг в правильном направлении для решения проблемы бесплодия», — рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Ольга Беляева.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.