Свыше 1,2 тыс жителей Балашихи сделали прививку от гриппа в мобильном медицинском комплексе

Уже больше двух месяцев передвижной ФАП работает в разных районах округа, предоставляя жителям возможность вакцинироваться без обращения в поликлинику. С 28 по 30 октября стоянка медкомплекса будет организована возле ж\д станции Заря. Балашихинцы могут обратиться сюда с 9:00 до 14:00 при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. После осмотра медработником и при отсутствии противопоказаний прививку можно сделать одной из вакцин: Совигрипп, Флю-м или Гриппол плюс, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В городском округе продолжается сезонная вакцинация от инфекционных заболеваний. Привиться можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в более удобном формате — в мобильном медицинском комплексе, обратившись сюда по дороге на работу, в магазин или во время прогулки. Таким образом от гриппа в мобильном комплексе уже вакцинировались около 1,2 тыс. человек, от пневмококка — более 180», — пояснила врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Медики напоминают, что прививка — самый эффективный способ защиты от тяжелого течения инфекционного заболевания и его осложнений. Чтобы избежать эпидемии гриппа, в округе планируется вакцинировать почти 219 тысяч взрослых и более 65 тысяч детей и подростков. Прививочная кампания продлится до 1 декабря.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.