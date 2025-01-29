Свыше 12 тыс УЗИ провели в поликлиниках и стационарах Люберец с января

В поликлиниках и стационарах Люберецкой областной больницы с начала года проведено более 12 тысяч ультразвуковых исследований, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала 2025 года в поликлиниках и стационарах областной больницы проведено более 12 тысяч ультразвуковых исследований. С помощью современного УЗИ можно обследовать любой орган, сосуд и любую ткань. В условиях Люберецкой областной больницы мы обследуем не только органы и системы, но даже нервы и костно-суставные ткани и соединения, сосуды почек, верхних и нижних конечностей, аорту», — пояснила заведующая отделением лучевой диагностики ЛОБ Ксения Меньчикова.

УЗИ — один из самых безопасных методов исследования, не сопряженный с ионизирующим излучением, который позволяет понять врачу, что делать дальше. УЗИ не несет ограничений. Но показания для любого обследования всегда должны быть, так как это время врача и вопрос загрузки оборудования.

На основании жалоб пациента лечащий врач принимает решение, нужно ли проводить ультразвуковое исследование и дает направление. Накануне необходимо выяснить, нужна ли специальная подготовка для проведения УЗИ, и следовать рекомендациям специалиста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.