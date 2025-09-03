Свыше 1,2 млн электронных рецептов на льготное лекарство продлили в Подмосковье

В Московской области продлить рецепт на льготный лекарственный препарат можно без посещения поликлиники. Для этого достаточно воспользоваться телемедицинской консультацией, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Телемедицина делает получение медицинской помощи еще удобнее для жителей Подмосковья. Теперь продлить электронный рецепт на льготный препарат можно дистанционно, без посещения поликлиники. С начала года этим способом уже продлено свыше 1,2 млн рецептов», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Также о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Она также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.