Свыше 118 тыс подростков прошли профосмотры на употребление наркотиков в 2024 году

В Московской области проводятся профилактические медицинские осмотры школьников и студентов с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Так, всего в прошлом году такие осмотры прошли более 118 тыс. подростков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Проведение таких профосмотров позволяет нам выявить подростков, употребляющих психоактивные вещества и своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Профилактические медицинские осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра по каждому участнику являются конфиденциальными и не разглашаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.