Свыше 10,2 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В Подмосковье продолжается акция «Проверь свое здоровье в парке». В прошедшие выходные выездные бригады медиков работали в 24 городских округах, в том числе в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Мы продолжаем акцию «Проверь свое здоровье в парке». Так, за прошедшие выходные профосмотры прошли 426 человек, а с начала лета уже более 10,2 тыс. Кроме того, в эти выходные 441 человек прошел вакцинацию от гриппа», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.