Свыше 100 врачей трудоустроились в подмосковный онкодиспансер в 2024 году

Более 100 профессионалов различных медицинских и административных направлений присоединились к команде Московского областного онкологического диспансера в 2024 году, что значительно усилило потенциал учреждения и улучшило качество предоставляемых услуг в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Региональные и муниципальные власти активно поддерживают развитие здравоохранения, что выражается в увеличении финансирования и создании благоприятных условий для работы медицинского персонала. Программы социальной поддержки, повышение заработной платы и обеспечение жильем молодых специалистов стали важными факторами для привлечения кадров. Таким образом в наше учреждение трудоустроились 33 врача, 45 специалистов среднего медицинского персонала», — рассказала начальник отдела кадров областного онкодиспансера Анна Воробьева.

Трудоустройство более 100 новых сотрудников в 2024 году стало значимым шагом на пути к укреплению позиций областного онкодиспансера, как одного из ведущих центров онкологической помощи в регионе. Это пример успешного взаимодействия государства и медицины в интересах здоровья граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.