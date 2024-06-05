Свыше 100 участников собрал форум среднего медперсонала в Подмосковье

Сегодня на базе Пушкинской больницы прошел уже четвертый форум для молодых специалистов — в зале присутствовали представители Пушкинского филиала Московского областного медколледжа № 1, медработники из Сергиева Посада, Щелкова, Талдома, Дубны, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Изначально форумы были задуманы с целью наладить внутренние коммуникации — учитывая, что в коллективе работает около 3 тысяч человек, сотрудники мало знают друг друга. Тем более молодежь — более трети наших сотрудников завершили учебу 1-5 лет назад. Мы хотели сделать так, чтобы они чувствовали плечо более опытных товарищей, росла профессиональная компетенция», — отметил главный врач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Владимир Мануйлов.

Всем собравшимся рассказали не только о работе центра наставничества, направленной на быстрое профессиональное становление, мерах соцподдержки молодых сотрудников, юридических аспектах профессии, но и провели тренинги. В числе приглашенных спикеров — руководитель учебного центра и начальник отдела профессионального и надпрофессионального развития учебного центра НИКИ детства Минздрава Московской области Наталья Кофф и Юлия Волкова, старший преподаватель и преподаватель центра развития компетенций МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Полина Самульцына и Сергей Меркулов, начальник юридического отдела больницы и член ассоциации юристов России Юлия Жильцова, зампредседателя профсоюза работников здравоохранения РФ Владимир Беспяткин и др.

Он вручил коллективу больницы в лице главврача Владимира Мануйлова и председателя первичной профсоюзной организации Ирины Бондаренко почетную грамоту профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации за добросовестный труд, успешное осуществление программы наставничества, выполнение уставных целей и задач профсоюза. «Сегодняшний форум — замечательное мероприятие, которое внедрила в практику Пушкинская больница. Мы надеемся, что это получит развитие не только на локальной территории — мы будем рекомендовать тиражировать его на территории всей Российской Федерации. Мероприятие важное, нужное, и оно имеет большое будущее», — подчеркнул Владимир Октябринович.

Благодарственным письмом МООПРЗ РФ награждены молодой специалист, медсестра урологического отделения Анастасия Щур и наставник — главная медсестра, зампредседателя первичной профсоюзной организации Инга Савина. Благодарственным письмом главы округа наставники молодежи старшие медсестры хирургического отделения № 2 и первичного сосудистого отделения Елена Мухина и Валерия Коник, и молодые специалисты, медсестры хирургического отделения № 2 и первичного сосудистого отделения Анастасия Киселева и Алина Сафарян.

Финал конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», в который вышли представители разных медучреждений: медбрат-анестезист Сергиево-Посадской больницы Владислав Сорокин, медсестра взрослой поликлиники в г. Лосино-Петровский Щелковской больницы Марина Асоскова, медсестра Талдомской поликлиники Ирина Галкина, студентка 3 курса Московского областного медколледжа № 1 Анастасия Соловьева, медсестра гинекологического отделения Пушкинской больницы Анна Каробкина.

Соревновались не только в теории на тестовых заданиях, но и на практике — здесь очень пригодились симуляционные модули, приобретенные Центром наставничества нашей больницы в рамках реализации Профсоюзного гранта. В жюри -заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, главврач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов, преподаватель, заведующий практическим обучением Московского областного медколледжа № 1 Татьяна Ершова и главная медсестра Щелковской больницы Ольга Оришак.

Подарочными сертификатами для покупки медицинской одежды номиналом 1 тыс. рублей награждены финалисты Ирина Галкина и Владислав Сорокин. Обладатель 3 места Марина Асоскова получила сертификат номиналом 3 тыс. рублей, 2 места — Анна Каробкина — номиналом 5 тыс. рублей, и победитель конкурса, студентка Анна Соловьева — сертификат на 10 тыс. рублей.

У Пушкинской больницы появилась еще одна добрая традиция, которая признана очень нужной, и которая, возможно, будет распространяться на территории всей страны при содействии профсоюза работников здравоохранения РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.