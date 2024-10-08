Свыше 100 тыс жителей Химок прошли диспансеризацию с января

В городском округе Химки с начала года диспансеризацию прошли более 100 тысяч жителей. Одним из медицинских учреждений, где химчане могут проверить свое здоровье, является поликлиника № 7. Ежедневно сюда приходят десятки человек, чтобы пройти необходимые диагностические исследования и получить индивидуальные рекомендации по укреплению здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Программа по профилактике заболеваний действует в Химках уже не первый год. В день мы принимаем до 25 человек, желающих пройти диспансеризацию. Жители могут обратиться к нам в любой рабочий день. Кроме того, дважды в месяц по субботам мы проводим Единый день диспансеризации, а один раз в месяц — семейную диспансеризацию, когда взрослые могут пройти обследование вместе с детьми», — рассказала заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

Также в поликлинике организуются дни диспансеризации для сотрудников химкинских учреждений и предприятий. Пациенты сдают анализы, проходят ЭКГ и флюорографию. Все исследования проводятся с использованием современного оборудования.

«Диспансеризацию рекомендуют проходить раз в три года. Процедура состоит из двух этапов. Первый этап направлен на выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Второй этап проводится при необходимости дополнительных обследований и уточнения диагноза», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Во время осмотра у пациента проверяют работу сердца, делают флюорографию, измеряют давление, вес, рост, берут различные анализы. Для женщин предусмотрен осмотр гинеколога, цитологическое исследование, а для пациенток после 40 лет — маммография. Мужчин после 45 лет проверяют на рак предстательной железы.

Регулярные профилактические мероприятия, проводимые в городских поликлиниках, способствуют улучшению качества жизни горожан, повышению уровня их здоровья и профилактике распространения заболеваний.

Пройти диспансеризацию можно в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Записаться можно через единый номер 122, на портале «Госуслуги» или лично в регистратуре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.