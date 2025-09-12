Свыше 100 тыс детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа взрослого и детского населения. Поставить прививку ребенку можно в детской поликлинике, также вакцинация проводится в образовательных учреждениях — детских садах и школах. Для этого применяются современные и безопасные вакцины «Ультрикс квадри» и «Совигрипп», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чтобы успел выработаться иммунитет после вакцинации, важно пройти ее как можно скорее. Это позволит защитить ребенка от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже более 100 тыс. детей, а всего в этом году планируется привить более 1,1 млн ребятишек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.