Свыше 100 единиц оборудования для физиотерапии закупят в Подмосковье в 2024 г

Новое медицинское оборудование продолжают закупать в больницы и поликлиники Московской области. Это различные комплексы для лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Физиотерапевтическое оборудование применяется для лечения и восстановления пациентов с различными заболеваниями. В этом году мы планируем закупить 118 единиц оборудования для физиолечения пациентов. Оно поступит в 22 медицинские организации Подмосковья», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медтехника будет поставлена Щелковскую, Королевскую, Люберецкую и другие больницы, а также МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.