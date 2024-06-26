Свыше 100 человек посетили день мужского и женского здоровья в Мытищах

В Мытищах в поликлинике № 2 одновременно можно было сдать анализы на онкомаркеры, пройти рентгенодиагностику, ЭКГ и УЗИ по показаниям врача, получить консультацию акушера-гинеколога и уролога, онколога, стоматолога и терапевта. Об этом сообщает администрация округа.

«Четырех женщин с подозрением на злокачественное новообразование молочной железы мы отправили на дополнительное обследование в центр амбулаторной онкологической помощи. Отрадно, что сегодня в кабинетах мы увидели представителей сильной половины человечества. Постепенно меняется мировоззрение наших жителей. Пациенты приходят в поликлиники не лечиться, а профилактировать заболевания», — отметила заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

В следующий раз подобная акция пройдет в июле. Анонсы будут размещены на всех информационных ресурсах Мытищинской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.