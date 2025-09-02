сегодня в 12:42

Свыше 100 аппаратов УЗИ получили подмосковные больницы с начала года

В Московской области продолжается оснащение медицинских организаций современным оборудованием, в том числе аппаратами ультразвуковой диагностики. С начала года мы поставили в больницы и поликлиники региона 107 аппаратов УЗИ, до конца года поступят еще 14, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Аппараты УЗИ обладают широким спектром применения – кардиология, гинекология, эндокринология и другие направления медицины. Ультразвуковая диагностика позволяет выявить на ранней стадии различные отклонения. На их закупку было направлено более 1,3 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медтехника предназначена для 33 медицинских организаций, в том числе Видновской, Воскресенской, Одинцовской больниц, Подольского роддома, Московского областного центра охраны материнства и детства и других. Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

В Московской области активно реализуются федеральный проект «Охрана материнства и детства», нацпроект «Семья», благодаря которым строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.