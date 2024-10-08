Свыше 10 тыс детей получили медпомощь в детском центе имени Рошаля в Подмосковье

Врачи клинико-диагностического центра ДКЦ имени Л. М. Рошаля начали вести прием маленьких пациентов в конце августа. Ежедневно здесь могут получать амбулаторную медицинскую помощь до 600 детей, а также около 100 детей с помощью телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С момента открытия клинико-диагностического центра консультацию наших специалистов получили уже более 10 тыс. маленьких пациентов. Отмечу, что в центр обращаются не только жители Московской области, но и других регионов РФ. Сейчас в КДЦ ведут прием врачи по 21 специальности. Наиболее востребованными среди них являются кардиолог, травматолог-ортопед и аллерголог-иммунолог», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.