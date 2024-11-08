Свыше 1 тыс жителей Чехова проверили здоровье в рамках диспансеризации за неделю

В Чеховской больнице проходит бесплатная диспансеризация. Каждый желающий может пройти медицинское обследование, чтобы узнать важные показатели своего здоровья. За неделю более тысячи пациентов уже посетили медучреждение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты проводят плановый осмотр и дополнительные исследования: ЭКГ, флюорографию и анализ крови.

Медобследование следует проходить один раз в три года гражданам в возрасте от 18 до 39 лет, а также ежегодно пациентам в возрасте 40 лет и старше. Особенное внимание на диспансеризацию стоит обратить людям с хроническими заболеваниями или в группе риска, так как это позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы со здоровьем и начать необходимое лечение.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Врачи ведут прием в 210 кабинете по адресу: ул. Пионерская, 4. На уровне региона также планируются различные информационные кампании, чтобы увеличить осведомленность граждан о важности регулярного медицинского обследования.

Записаться можно через портал «Госуслуги» или по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.