Свыше 1 тыс пациентов в Люберцах самостоятельно прошли ЭКГ с помощью кардиокресла

В Центральной поликлинике Люберецкой областной больницы более тысячи пациентов самостоятельно прошли ЭКГ с помощью кардиокресла, установленного в холле медучреждения, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

Медицинское устройство установлено с 2022 года, любой пациент самостоятельно может пройти электрокардиограмму.

«Кардиокресло позволяет сэкономить время врачей и пациентов. Для этого достаточно сесть в кресло, ввести на дисплее номер своего медполиса и телефона, нажать «старт» и взяться за встроенные в кресло ручки-электроды. Врач в своем электронном кабинете видит и расшифровывает данные исследования и после обработки СМС — уведомление о результатах приходит пациенту», — отметила врач-кардиолог Татьяна Букатова.

В этом году с помощью кардиокресла электрокардиограмму в поликлинике сделали более тысячи пациентов. По словам врачей, доступность и быстрота такого обследования очень важна, так как позволяет им оперативно устанавливать причины сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.