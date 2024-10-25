Свыше 1 тыс детей прошли лечение в стационаре центра имени Рошаля в Подмосковье

С момента открытия детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в стационаре успешно пролечилось уже более 1 000 детей. В настоящее время в центре работают 26 отделений по 28 профилям общей мощностью 461 койка, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ДКЦ им. Рошаля установлено свыше 9 тысяч единиц оборудования, включая уникальную роботическую систему, ангиографы, системы цифровой лапароскопии, аппараты для гемодиафильтрации и другие. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. В нашем центре проводятся сложные операции, такие как, эндоваскулярная коррекция врожденных пороков сердца, микрохирургические вмешательства на челюстно-лицевую зону и многие другие. Абсолютное большинство вмешательств проводится малоинвазивно, что позволяет маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться в привычный ритм жизни», — сказала главный врач ДКЦ им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, диагностике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.