Свыше 1 тыс человек прошли онкообследование в Подмосковье в минувшие выходные

В прошедшую субботу жители Московской области старше 18 лет могли принять участие в дне открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, в ходе мероприятия были доступны диагностика новообразований кожи, КТ легких или рентген-исследование.

«Раннее выявление заболеваний — залог сохранения качества жизни. Дни открытых дверей проводятся в центрах амбулаторной онкологической помощи регулярно. Мы призываем всех жителей региона старше 18 лет ответственно подходить к своему здоровье и своевременно проходить диагностику. В прошедшем дне открытых дверей участие приняли более 1 тыс. человек. Из них у 59 были заподозрены патологии, и они были направлены на дополнительные исследования. Кроме того, в ходе мероприятия у одного человека подтвердился онкологический диагноз», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.