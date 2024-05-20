Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 г

В день здорового образа жизни Подмосковья о ходе проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в Московской области рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев . В 2024 году плановые объемы по этому направлению составляют более 4 млн посещений. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Финансирование на проведение профосмотров и диспансеризации на 2024 год составляет почти 15,5 млрд рублей. По данным на май, более 1,4 млн человек прошли профилактические медицинские осмотры, свыше 925 тыс. человек — диспансеризацию, свыше 240 тыс. человек — углубленную диспансеризацию. Из них порядка 283 тыс. человек были признаны практически здоровыми, более 188,5 тыс. человек — имеющими факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У свыше 707 тыс. обследованных были выявлены заболевания, требующие последующего диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи», — отметил Голубев.

Парламентарий добавил, что в 2024 году по результатам обследования на первом этапе диспансеризации для дополнительного обследования было направлено порядка 286 тыс. человек. В связи с чем выявлено более 37 тыс. случаев различных заболеваний.

«Половина случаев — это болезни системы кровообращения, свыше 3,8 тыс. случаев — болезни органов пищеварения, порядка 2,9 тыс. случаев — болезни органов дыхания и 2,4 тыс. случаев — сахарный диабет», — перечислил он.

В том числе, Андрей Голубев продолжил, что впервые выявлено 816 случаев злокачественных онкологических заболеваний.

«Приведенные мною данные еще и еще раз показывают важность диспансеризации. Не так много времени занимают обследования, но благодаря им можно обнаружить заболевания на ранней стадии или вовсе предупредить их появление», — сказал Голубев.

Депутат напомнил о нововведениях. Так, с этого года в рамках диспансеризации можно проверить свое репродуктивное здоровье.

«С этого года в рамках диспансеризации женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет смогут проверить и свое репродуктивное здоровье. Планируется, что в этом году пройдут обследования по этому направлению 688,3 тыс. человек. За первый квартал 2024 года прошли диспансеризацию репродуктивного возраста 21,6 тыс. человек, из них женщин — 9,5 тыс., мужчин — свыше 12 тыс. человек», — подчеркнул он.

Андрей Голубев в продолжении рассказал, что в Московской области организовано проведение единых дней диспансеризации.

«В 2024 году проведено 342 таких мероприятия, обследования прошли более 30 тысяч человек, из них порядка 20 тысяч — женщины. Также проводятся «Дни семейного здоровья» — уже проведено 251 мероприятие, в рамках которых обследования прошли свыше 16 тысяч человек, из них более 8 тысяч — женщины», — отметил Голубев.

Парламентарий добавил, что в Московской области для проведения профилактических осмотров и диспансеризации сформированы 52 мобильные бригады.

«Осуществлен 2071 выезд, прошли обследования порядка 31,5 тысячи человек. Кроме того, более 22 тысяч работников предприятий и организаций Подмосковья прошли профосмотры и диспансеризацию», — сказал Голубев.

По его словам, с приходом теплого летнего сезона запланирована работа по проведению профилактических мероприятий в парках на территории городских округов Московской области. Данная возможность предоставляется жителям региона ежегодно. На сегодняшний день график работы таких пунктов летом 2024 года уже формируется.

«Дополнительно для жителей сельских территорий доступно проведение I этапа диспансеризации в фельдшерско-акушерских пунктах. В 2024 году прошло обследование свыше 15 тысяч человек», — дополнил он и напомнил, что результаты диспансеризации и рекомендации направляются в личный кабинет пациента на Региональном портале госуслуг Московской области.

Кто и как часто может проходить профосмотры и диспансеризацию

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:

в качестве самостоятельного мероприятия;

в рамках диспансеризации;

в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема).

Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан, включая:

инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий,

участников ВОВ, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин,

награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин;

работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

Объем исследований профилактического медицинского осмотра и диспансеризации преимущественно зависит от пола и возраста. Но в основном он включает в себя:

анкетирование;

расчет на основании антропометрии ИМТ, включая окружность талии;

измерение внутриглазного давления;

измерение АД на периферических артериях;

исследование уровня общего холестерина в крови (в том числе экспресс-методом);

исследование уровня глюкозы крови натощак (в том числе экспресс-методом) ;

определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого рисков;

осмотр женщин фельдшером (акушеркой) или врачом акушером- гинекологом;

флюорография легких или рентгенография легких;

ЭКГ.

Углубленная диспансеризация доступна для всех граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. С этого года она может быть проведена по инициативе пациента даже при отсутствии сведений о перенесенном ранее COVID-19 — при подаче им заявления на имя руководителя медицинской организации в письменном виде.

Объем исследований углубленной диспансеризации зависит от анамнеза и результатов первого этапа диспансеризации и включают в себя:

насыщение крови кислородом в покое (сатурация);

тест с 6-минутной ходьбой;

спирометрия;

рентгенография органов грудной клетки;

общий (клинический) анализ крови развернутый;

биохимический анализ крови: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ;

определение концентрации Д-димера в крови;

прием (осмотр) врачом-терапевтом.

В зависимости от результатов первого этапа, на втором могут быть дополнительно назначены: дуплексное сканирование вен нижних конечностей, КТ органов грудной клетки, ЭХО-КГ и другие исследования.

Где можно пройти диспансеризацию

Пройти диспансеризацию, в том числе углубленную можно в 67 медицинских организациях Московской области — перечень учреждений доступен на сайте Минздрава МО.

Записаться на прохождение комплекса медицинских обследований возможно как очно, так и по телефону.

При наличии приглашения для прохождения диспансеризации - по ссылке

В медицинской организации по месту обслуживания.

По номеру телефона 122.

Для прохождения углубленной диспансеризации доступна запись на портале госуслуг.

Также всю информацию о прохождении диспансеризации можно узнать на портале госуслуг Московской области «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.