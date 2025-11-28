Свердловский врач участвует в «Миссии Добро» в Таджикистане

В Таджикистан в рамках международной программы «Миссия Добро» прибыл врач-волонтер Владислав Чудаков для проведения консультаций с пациентами и обмена опытом с местными коллегами, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

С 23 по 30 ноября в Таджикистане трудятся волонтеры международной программы «Миссия Добро», в числе которых медик из Свердловской области. В составе делегации — четверо российских экспертов, включая детского хирурга Владислава Чудакова из Екатеринбурга. Он занимается консультированием детей с хирургическими патологиями в больницах городов Душанбе и Дангара.

«Коллеги заинтересованы в изучении тенденций в плане оказания современных медицинских вмешательств с уклоном на малоинвазивное оперативное вмешательство. И в этом мы — единомышленники», — отметил Чудаков.

«Миссия Добро» реализуется Россотрудничеством вместе с Ассоциацией Добро.рф при поддержке министерств здравоохранения Таджикистана и регионов РФ. В начале декабря ожидается официальный визит делегации Свердловской области в Таджикистан для укрепления экономического партнерства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.