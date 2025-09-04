Свердловские врачи спасли мужчину, получившего удар стрелой крана

Врачи из Свердловской области оказали помощь мужчине, получившему удар стрелой крана. Происшествие случилось в Серове. Оперативные и скоординированные действия медицинского персонала позволили 57-летнему пострадавшему выжить, несмотря на тяжелую черепно-мозговую травму, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Помощь мужчине оказывали медики из Серова, Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

В Серове пострадавший прошел компьютерную томографию для оценки тяжести повреждений, после чего его состояние было стабилизировано реанимационной бригадой местной больницы.

После консультации с врачами из Екатеринбурга пациента транспортировали в Городскую больницу № 1 в Нижнем Тагиле. Там хирургическая бригада, включая нейрохирурга Дмитрия Неволина, анестезиолога-реаниматолога Аслама Абдуева и медсестру Нину Дмитриеву, провела операцию по удалению костных отломков и восстановлению мозговой оболочки. Операция прошла успешно.

В настоящее время пациент проходит курс реабилитации, постепенно возвращая себе речь и двигательные функции. Медицинские работники наблюдают за его прогрессом и оказывают необходимую поддержку.