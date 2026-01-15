Свердловские хирурги удалили у пациента опухоль весом более 60 кг

В Свердловском областном онкологическом диспансере врачи провели уникальную операцию по удалению гигантской забрюшинной липосаркомы у 50-летнего пациента. Вес опухоли превышал 60 кг. Вмешательство длилось почти восемь часов, в нем участвовали восемь профильных специалистов.

Опухоль, развивавшаяся из жировой ткани, долгое время оставалась незаметной, так как напоминала обычную жировую прослойку. За месяц до операции новообразование резко увеличилось в размерах, сместив внутренние органы и сдавив нижнюю полую вену. Это создавало угрозу массивной кровопотери и тромбоэмболии во время хирургического вмешательства.

Благодаря тщательной подготовке, использованию системы реинфузии крови и слаженной работе команды хирургов, опухоль удалось полностью удалить. После реабилитации пациент был выписан и возвращается к обычной жизни.

«Благодарю коллег за высококлассно проведенное хирургическое вмешательство, которое, безусловно, достойно оказаться в учебных пособиях по онкологии. Медики СООД уже не раз доказали, что бороться за жизнь и здоровье пациента нужно даже в самых непростых ситуациях. Обеспечение современным оборудованием и работа сплоченной командой, а также положительный настрой пациента — главные составляющие успешного лечения», — подчеркнул Киселев.

