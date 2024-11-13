Сухость и затуманивание: как гормоны влияют на зрение

Врач-офтальмолог, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев заявил, что разные гормоны в организме человека могут оказывать влияние не только на настроение и общее состояние, но и на зрение, сообщает «Секрет фирмы» .

Так, по его словам, прогестерон способен снизить внутриглазное давление, но высокий его уровень задерживает жидкость в глазах и вызывает затуманивание.

Важный и для мужчин, и для женщин гормон тестостерон нужно поддерживать на определенном уровне: его падение может ослабить работу желез и приводит к сухости глаза, а также ослабляет ткани.

Во время менопаузы в организме женщины снижается уровень эстрогена и возрастает риск возрастной макулярной дегенерации, добавил Казанцев.

При любых изменениях зрения эксперт посоветовал обращаться к врачу, он может назначить гормональную терапию. Также важно вести правильный образ жизни: сбалансированно питаться и не перегружать зрение.