Судмедэксперт назвал вейпы особенно опасными для женщин детородного возраста

Судмедэксперт, ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского университета Алексей Решетун заявил, что вейпы наносят больший вред женщинам детородного возраста, чем мужчинам, поскольку негативно влияют на яйцеклетки, сообщает Газета.ru .

Решетун рассказал, что вейпы особенно опасны для женщин детородного возраста. По его словам, вещества, содержащиеся в электронных сигаретах, в том числе никотин, оказывают негативное влияние на яйцеклетки.

«У мужчин сперматогенез продолжается всю жизнь, и сперматозоиды обновляются с разной скоростью, но тем не менее обновляются. А у женщин же все то, что ими употребляется, в том числе и никотин, отражается на яйцеклетках, а новые яйцеклетки не образуются», — пояснил Решетун.

Он отметил, что яйцеклетки формируются у девочки еще до рождения и подвергаются воздействию вредных веществ на протяжении всей жизни. Поэтому влияние вейпов на женский организм может быть более губительным, чем на мужской.

Решетун также подчеркнул, что переход с традиционных сигарет на вейпы не снижает вреда для здоровья. По его мнению, единственный способ избавиться от вредной привычки — полностью отказаться от курения.

