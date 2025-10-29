Судмедэксперт назвал вейпы особенно опасными для женщин детородного возраста
Судмедэксперт, ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского университета Алексей Решетун заявил, что вейпы наносят больший вред женщинам детородного возраста, чем мужчинам, поскольку негативно влияют на яйцеклетки, сообщает Газета.ru.
Решетун рассказал, что вейпы особенно опасны для женщин детородного возраста. По его словам, вещества, содержащиеся в электронных сигаретах, в том числе никотин, оказывают негативное влияние на яйцеклетки.
«У мужчин сперматогенез продолжается всю жизнь, и сперматозоиды обновляются с разной скоростью, но тем не менее обновляются. А у женщин же все то, что ими употребляется, в том числе и никотин, отражается на яйцеклетках, а новые яйцеклетки не образуются», — пояснил Решетун.
Он отметил, что яйцеклетки формируются у девочки еще до рождения и подвергаются воздействию вредных веществ на протяжении всей жизни. Поэтому влияние вейпов на женский организм может быть более губительным, чем на мужской.
Решетун также подчеркнул, что переход с традиционных сигарет на вейпы не снижает вреда для здоровья. По его мнению, единственный способ избавиться от вредной привычки — полностью отказаться от курения.
