Стыдная болезнь: инфекционист раскрыла секреты глоточной гонореи
Врач-инфекционист Марият Мухина заявила, что бум глоточной гонореи в России связан с беспорядочными половыми связами, сообщает Life.ru.
«Дело в том, что бактерия Neisseria gonorrhoeae — грамотрицательный диплококк, паразитирующий на слизистых оболочках мочеполового тракта, прямой кишки и глотки», — сказала доктор.
По ее словам, заразиться ею очень легко при любом виде контакта: вагинальном, оральном или анальном.
На сегодняшний день частота распространения этого заболевания увеличилась в два раза, люди стали меньше пользоваться презервативами.
Гонококк по симптомам может напоминать классическую ангину или ларингит, выражается болью при глотании, заключила врач.
