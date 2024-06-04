Студенты‑медики Подмосковья проходят практику в областном онкодиспансере

Студенты 2 и 3 курса Российского государственного социального университета проходят врачебную и сестринскую практику в Московском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во время практики студенты вместе с врачами и медицинским сестрами отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановку капельниц и уколов, изучают правила асептики и антисептики, а также участвуют в перевязках пациентов», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Московский областной онкологический диспансер — это ведущее специализированное лечебное учреждение Московской области, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.

Ежегодно в онкологическом диспансере проходят практику студенты высших и средних медицинских учебных заведений из разных городов.

Практическая подготовка обучающихся осуществляется по сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, по хирургии, по онкологии и по детской онкологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.