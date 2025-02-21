Студенты Подмосковья приняли участие в занятии по тактической медицине

Депутаты совета депутатов Богородского округа уделяют особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти. В рамках мероприятий, посвященных Году защитника Отечества, депутат Богородского округа Павел Волнов принял участие в проекте «Наставник Z», сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча состоялась в преддверии Дня защитника Отечества — праздника, который имеет для всей нашей страны большое значение.

Вместе с Молодогвардейцами и бойцами СВО депутат провел для студентов Ногинского колледжа занятие по тактической медицине. Военнослужащие поделились с молодежью своим боевым опытом, рассказали о главных правилах оказания первой помощи и вместе с ребятами отработали необходимые навыки.

После занятия Павел Волнов поздравил бойцов с наступающим праздником и вручил подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.