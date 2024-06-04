Студенты Подмосковья посетили станцию скорой медицинской помощи

Студенты 3 и 4 курсов Московского областного медицинского колледжа № 1, будущие медицинские сестры и фельдшеры, посетили станцию скорой медицинской помощи Подмосковья. Вопрос трудоустройства особенно актуален для них, ведь скоро они сдадут государственные экзамены и пройдут аккредитацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На Красногорской подстанции ребята познакомились с работой медицинского персонала, оборудованием и условиями труда. Особое внимание будущие специалисты уделили единой диспетчерской службе, где принимаются вызовы и распределяются бригады скорой помощи по всей Московской области.

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов рассказал, что всегда радостно видеть студентов медицинских вузов и колледжей на станции. Такие профориентационные мероприятия считаем важными для службы, поскольку они позволяют привлечь молодых и талантливых специалистов, которые будут способствовать повышению качества и оперативности оказания медицинской помощи.

На подстанциях региона регулярно не только проводятся экскурсии, но и проходят занятия для будущих врачей — студентов городского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. Такие занятия помогают студентам лучше понять специфику работы в медицинском учреждении и определиться с выбором места трудоустройства.

Дарья Фролова, студентка 4 курса Московского областного медицинского колледжа № 1, поделилась своими впечатлениями:

«Я уже работала в кол-центре во время пандемии COVID-19, поэтому понимаю принципы работы. Но работа тогда и сейчас отличается, здесь есть свои особенности. Нужно знать нормативные документы, болезни и не только. Тогда, на первом курсе, я многого не знала, но за прошедшее время получила знания. И, опять же, все придет с опытом. Сегодня вот спрашивали про коды для каждого вызова, как нужно заполнять форму».

Алекса Куцки, студентка 4 курса Московского областного медицинского колледжа № 1: «Система, в которой работают диспетчеры, мне показалась очень интересной. Там все подробно расписано, все скрипты, вопросы. Можешь сразу указать причину, когда тебе звонят, в карточке вызова. Диагноз по симптомам тут сразу не ставится, только выбираешь симптомы. Я тоже работала в кол-центре во время COVID-19, и та система сильно отличается от этой. Было очень интересно».

В планах скорой помощи Подмосковья в новом учебном году — проводить занятия и экскурсии не только для студентов профильных учебных заведений, но и для школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.