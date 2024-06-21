Студенты-первокурсники прошли первую учебную практику в Балашихинской больнице

Около 150 учащихся Центра медицинской подготовки колледжа «Энергия» получили первый профессиональный опыт по специальности «Сестринское дело», которую они осваивают уже год. Главная медицинская сестра Балашихинской больницы Наталья Хмелевская рассказала молодым людям о медучреждении, его структурных подразделениях, корпоративной культуре, правилах безопасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Сестринское дело» — основное медицинское направление в колледже, по нему обучаются больше всего студентов. В этот раз к нам пришел почти весь первый курс, а это 5 групп. Ребята ознакомились с общей информацией о больнице, а потом их распределили по поликлиникам для прохождения практики. Они работали в процедурном кабинете, помогали участковым врачам-терапевтам, педиатрам и другим специалистам», — рассказала Наталья Хмелевская.

Студенты практиковались в поликлиниках всю неделю. Их следующий выход на работу ожидается зимой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.