Студенты медколледжа Подмосковья посетили детскую травмбольницу

Будущие специалисты познакомились с работой Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы и пообщались с практикующими врачами. Встреча была посвящена вопросам профессионального выбора и дальнейшей специализации.

«Выбор дальнейшей специализации — крайне важное решение в жизни каждого медицинского работника. Передача опыта и знаний от практикующих специалистов — это отличная возможность погрузиться в профессию и понять, к чему больше лежит душа», — отметил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Главная медицинская сестра больницы Галина Опарина рассказала студентам о структуре стационара и условиях работы. Наибольший интерес у гостей вызвали операционный блок и отделение лучевой диагностики. В учреждении подчеркнули, что готовы принимать молодых специалистов на работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.