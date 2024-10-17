Студенты-медики Подмосковья поучаствовали в учениях в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проведены масштабные межведомственные тактико-специальные учения по организации лечебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации. Московский областной медицинский колледж принял участие в данном мероприятии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

16 октября 2024 года более ста студентов Красногорского и Мытищинского филиалов колледжа в качестве статистов согласно легенде, при пожаре, выполняли роли условно пострадавших разной степени тяжести. Студенты с легкой степенью тяжести повреждений самостоятельно покидали задымленное помещение аэропорта, ребят, изображавших пострадавших со средней и тяжелой степенью, эвакуировали сотрудники специальных служб. Сотрудники медицины катастроф федерального и регионального уровней, станции скорой неотложной помощи Московской области и города Москвы своевременно оказывали пострадавшим медицинскую помощь. Спасатели, пожарные, медики все работали четко и слаженно.

За ходом учений наблюдали представители всех задействованных служб, директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Алексей Осипов, заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин и другие. В завершении мероприятия заместитель министра здравоохранения РФ А. Н. Плутницкий высказал слова благодарности за активное участие в адрес студентов и администрации Московского областного медицинского колледжа.

«Учения прошли очень слаженно и реалистично, все службы работали оперативно, показали высокий профессионализм, но мне было волнительно, очень надеюсь, что в жизни никому не придется столкнуться с такой ситуацией», — сказала студентка первого курса Горбатова Дарья.

Студенты в ходе учений познакомились с организацией лечебно-эвакуационных мероприятий, работой медицинского персонала в экстренных ситуациях и навыками оказания экстренной неотложной помощи. Для студентов и сотрудников колледжа представителями аэропорта была организованна экскурсия в центр управления и музей, ребята получили положительные эмоции и памятные сувениры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.