Студенты корпуса МГУ, где обнаружена корь, ушли на дистанционку до 2 июня

Учебный корпус МГУ имени М. В. Ломоносова частично перевели на дистанционное обучение, поскольку у студента филологического факультета обнаружили корь. Был зарегистрирован только один случай заболевания, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Из-за выявления кори у студента, организовали ряд противоэпидемических шагов. Выявлено, с кем контактировал молодой человек. Предприняты шаги, чтобы не допустить распространения заболевания.

Студентов, у которых нет прививки от кори, или тех, кто ей не переболел, перевели на дистанционный режим обучения до 2 июня. Они смогут учиться в электронной форме.

Тем, кто переболел корью или имеет прививку от нее, посещать МГУ разрешено. Дезинфекция проводится в здании на Ленинских горах, 1, строение 51.