Студенты Коломны прошли комплексное обследование на состояние здоровья

В Коломенском социально-гуманитарном университете прошел проект от факультета физической культуры и спорта «Десант здоровья ГСГУ», который продлится всю неделю, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В течение трех дней студенты по группам прошли диагностику в современной лаборатории физкультурно-педагогического мастерства и функциональной диагностики. Лаборатория недавно открылась в вузе, и ее новейшее электронное оборудование активно используется. Проверку на «качество» здоровья прошли почти 100 студентов с разных факультетов. Сначала умный аппарат InBody менее чем за минуту проанализировал состав тела (соотношение воды, жира и мышц).

Затем студенты прошли другие «испытания»: динамометрию и спирометрию, оценку сердечного ритма, измерение жизненной емкости легких, формы осанки и стопы. Все результаты преподаватели занесли в индивидуальные карты студентов. Это позволит составить портрет здоровья каждого студента и дать рекомендации по режиму питания, сна, двигательной активности и другим аспектам.

Еще одним важным событием недели стала научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни — твоя главная победа». Студенты обсудили влияние сигарет и наркотиков на организм, важность сна и правильного питания, профилактику нарушения зрения и многие другие темы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.