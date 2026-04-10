Студенты колледжа в Старой Купавне сдали 20 литров крови

Выездная донорская акция прошла 10 апреля в структурном подразделении Подмосковного колледжа «Энергия» в Старой Купавне. В ней приняли участие 46 студентов, благодаря которым заготовили более 20 литров крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Акцию организовал центр крови Подмосковья. Донорский пункт развернули в «Центре специальной подготовки» колледжа «Энергия». Для многих студентов этот день стал первым опытом сдачи крови.

Участники признались, что поначалу испытывали волнение, однако смогли быстро его преодолеть благодаря поддержке однокурсников и медиков.

«Мы справлялись с волнением, поддерживали друг друга. В этом нам помогала бригада медиков. Они создали для нас очень комфортную атмосферу, окружили заботой и вниманием. Поэтому все страхи ушли. Нам важно поддержать тех, кто нуждается в помощи, подарить кому-то надежду на жизнь», — поделились студенты.

Помощь в организации акции оказали курсанты колледжа, обучающиеся по специальностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». Эти направления входят в кластер федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В колледже отмечают, что участие в донорских акциях стало доброй традицией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.