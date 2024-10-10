Студенты из Красногорска сдали более 17 литров крови

В Красногорском филиале президентской академии прошел День донора, который стал значимым событием для студентов и сотрудников учебного заведения. Мероприятие, организованное при поддержке Московского областного центра крови, собрало множество участников, готовых внести свой вклад в помощь нуждающимся, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Дне донора студенты и сотрудники академии прошли инструктаж, заполнили специальные анкеты и сдали предварительный экспресс-анализ крови. Участники, включая заместителей директора Эльвиру Дементьеву, Виктора Ступина и Наталью Киселеву, проявили высокую степень ответственности и готовность помочь.

Третьекурсница Полина Земских, занимающаяся чирлидингом, уже третий год подряд принимает участие в донорских акциях, подчеркивая важность таких мероприятий. Первокурсник, ветеран СВО Александр Кутюхин, также показал пример своим участием, что подчеркивает важность своевременной помощи.

Для участников были организованы два завтрака — до и после процедуры сдачи крови. Также доноров ждали материальное вознаграждение и памятные сувениры. Эти меры поддержки способствуют созданию комфортной и мотивирующей атмосферы.

Врач-трансфузиолог Светлана Кошелева отметила, что студенты академии являются здоровыми и активными, что делает их отличными кандидатами для донорства. Кровь, сданная участниками акции, направляется в лечебные организации Московской области, помогая больным людям встать на ноги.

Российское государство активно поддерживает развитие добровольного донорства. Стать донором может каждый гражданин РФ старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Для тех, кто сдает кровь впервые, необходимо пройти специальное медицинское обследование. Женщины могут сдавать кровь до четырех раз в год, мужчины — до пяти, с промежутком не менее двух месяцев между сеансами.

Проведение Дня донора в Красногорском филиале президентской академии не только способствует укреплению здоровья студентов и сотрудников, но и подчеркивает важность солидарности и взаимопомощи в обществе. Это мероприятие является примером социальной ответственности и активного участия в жизни региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.