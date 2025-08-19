Студенты из Астрахани прошли практику в Раменской больнице

В Раменской больнице завершилась летняя программа «Студенческий отряд» для будущих врачей из Астраханского медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа «Студенческий отряд» второй год подряд привлекает молодых специалистов в Раменскую больницу. Этим летом 11 студентов 4-5 курсов Астраханского государственного медицинского университета прошли здесь практику, работая в должности среднего медицинского персонала.

В отряд вошли будущие педиатры и терапевты, которые получили практический опыт работы в московской медицинской системе. Студенты выполняли обязанности палатных медсестер: измеряли уровень сахара у пациентов с диабетом, раздавали лекарства, сопровождали больных на КТ, делали внутримышечные и подкожные инъекции, заполняли медицинскую документацию.

«Рабочий день длился с 8:00 до 20:00. Коллектив очень дружелюбный, все помогали осваивать местную медицинскую систему и документооборот», — рассказал студент Керимов Салман.

Одна из участниц программы, студентка 5 курса педиатрического факультета, планирует поступить в ординатуру по детской хирургии и рассматривает возможность трудоустройства в Раменской больнице.

Программа направлена на привлечение молодых кадров в медицинские учреждения Подмосковья и дает студентам возможность получить практические навыки работы с пациентами под руководством опытных врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.