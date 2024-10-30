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Стройготовность поликлиники на 320 мест в округе Лосино-Петровский достигла 55%

В микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский завершены больше половины работ по строительству новой поликлиники на 320 мест в смену. Стройготовность объекта составляет 55%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Новое медицинское учреждение возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На объекте работают 120 человек, 3 единицы техники. Строители уже закончили монолитные работы, занимаются фасадными и кровельными работами, монтажом внутренних инженерных систем.

Работы идут по государственной программе за счет средств бюджета.

Трехэтажное здание общей площадью порядка 6 тыс. кв. метров рассчитано на прием 320 человек в смену (270 взрослых и 50 детей). Предусмотрено размещение педиатрического и терапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и других. Новое поликлиническое учреждение будет оснащено современным оборудованием.

Своих первых пациентов поликлиника примет в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.