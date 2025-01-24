Строящийся модульный ФАП в селе Колычево Егорьевска готов на 80%

В Егорьевске продолжается возведение трех фельдшерско-акушерских пунктов по уникальной модульной технологии. ФАПы строят в деревне Поповской, а также в селах Колычево и Лелечи. Новый здравпункт в Колычево, по оценке строителей, готов на 80%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Завершаются работы по монтажу систем отопления и электроснабжения. Уже проведены кровельные работы и устройство канализации», — рассказал представитель строительного контроля Дирекции заказчика капитального строительства Московской области Павел Чурсин.

Сейчас специалисты подрядной организации выполняют отделку кабинетов и коридоров. Параллельно ведут работы по благоустройству территории, прилегающей к ФАПу. Для удобства посетителей здесь установят лавочки, оборудуют парковочное пространство, тротуар выложат плиткой с антискользящим покрытием.

Возведение новых медицинских учреждений ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.