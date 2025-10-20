Строительство поликлиники на 390 посещений в микрорайоне Одинцово-1 завершится в декабре

Строительство поликлиники на 390 посещений в микрорайоне Одинцово-1 завершится в декабре текущего года. Готовность объекта превышает 70%. Здание подключено к коммуникациям, в том числе к отоплению. На стройплощадке задействовано 46 человек. Завершающий этап работ проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«В четырехэтажном здании продолжаются финишные отделочные работы и монтаж слаботочных систем. Часть этажей уже полностью готова, в кабинетах устанавливают медицинское оборудование и мебель. Заключение о соответствии здания планируем получить в первой половине декабря, а в феврале следующего года в поликлинике начнется прием посетителей», — сообщил глава муниципалитета.

Андрей Иванов поручил руководству Одинцовской областной больницы обратить особое внимание на своевременный подбор персонала. Формирование штата новой поликлиники будет идти одновременно с оформлением необходимых лицензионных документов.

Подрядная организация продолжает благоустройство прилегающей территории. Во дворе поликлиники обустроили гостевую парковку на 30 машиномест, провели озеленение, установили ограждение периметра, смонтировали зоны отдыха для персонала и посетителей.

Поликлиника в микрорайоне Одинцово-1 состоит из взрослого и детского отделений, рассчитанных, соответственно, на 290 и 100 посещение в смену. Проектом предусмотрены 45 кабинетов, в которых будут вести прием терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, хирурги, травматологи и другие специалисты. Диагностические мощности обеспечат рентген и томограф, а также собственная лаборатория. Также на базе медучреждения откроются отделения функциональной и лучевой диагностики.

Новая поликлиника дополнит инфраструктуру микрорайона Одинцово-1, позволит своевременно оказывать жителям качественные медицинские услуги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.