Строительство нового корпуса поликлиники № 4 продолжается в Красногорске

«Клиника очень хорошая. Я хожу сюда не первый год, и мне очень нравится, очень хорошие врачи. Хотелось бы, чтобы тут можно было все услуги проходить, не ездить куда-то, например, в Павшино. Нахабино растет, расширяется. Поэтому спасибо большое, что строите здание. Оно нам очень нужно», — сказала местная жительница Вера Хакимова.

Контроль строительства нового корпуса — одна из приоритетных задач как для сотрудников администрации городского округа Красногорск, так и для народных избранников. Заместитель председателя совета депутатов муниципалитета, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов совместно с представителями Красногорской больницы и подрядчика проинспектировали ход работ на важном социальном объекте.

«Хочется выразить огромную благодарность депутату Московской областной думы Роману Александровичу Володину, который этот проект активно курировал, продвигал его. И сегодня мы видим, что работы уже начались. На данный момент завершены геодезические работы, вырыт котлован. На протяжении всего этого года мы будем осуществлять контроль, поскольку это самый долгожданный и самый нужный на данный момент объект в поселке Нахабино», — сказал Андриянов.

Строительство завершится в 2026 году, и медучреждение смешанного типа, рассчитанное на 550 посещений в смену и оборудованное по последнему слову техники, примет своих первых пациентов — и детей, и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.